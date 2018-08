Zuzenhausen. (dpa-lsw) Champions-League-Debütant 1899 Hoffenheim hofft bei seiner Premiere in der Fußball-Königsklasse auf ein echtes Hammerlos. "Gerade in dem ersten Topf müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass wir nicht einen ganz attraktiven Gegner erwischen. Diesen besonderen Gegner wünschen wir uns auch", sagte Sportchef Alexander Rosen vor der Auslosung an diesem Donnerstag (17.45 Uhr/Sky und DAZN) in Monaco. Als Mannschaft aus dem vierten Topf können die Kraichgauer bei der Losung ein extrem schweres, aber auch attraktives Los bekommen.

Einen Wunschgegner gibt es nicht. "Ob das Juve mit Ronaldo ist ... oder Real hat ja auch noch ein paar Superstars. Es wäre tatsächlich schön, wenn es eine dieser Mega-Mannschaften würde. Dann können sich alle freuen, das ist ja ein Thema in der ganzen Region, das merkt man schon jetzt", sagte der 39 Jahre alte Rosen.

Wie in der Bundesliga, vor deren Beginn Trainer Julian Nagelsmann sogar vom Meistertitel gesprochen hatte, geht Hoffenheim aber selbstbewusst in den Wettbewerb. "Wir sind gewappnet", sagte Sportchef Rosen. Beim Europa-League-Debüt traf die TSG auf Sporting Braga, Ludogorez Rasgrad und Basaksehir und schied bereits in der Vorrunde aus.