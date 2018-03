Zuzenhausen. (awi/run)) Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, da erreichte die TSG Hoffenheim eine Horror-Nachricht. Der an Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Kevin Akpoguma hatte sich im 2.Liga-Spiel gegen St. Pauli den ersten Halswirbel gebrochen. Monatelang fiel der talentierte Abwehrspieler aus.

So dauerte es nach seiner Rückkehr in den Kraichgau bis zum 22. Oktober, bis Akpoguma zu seinem ersten Einsatz im Hoffenheimer Profi-Team kam. Beim 1:1 im Hinspiel in Wolfsburg wurde er nach der Halbzeit eingewechselt. 13 weitere Einsätze folgten seitdem.

Eine Entwicklung, die Julian Nagelsmann gut gefällt: „Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er hat ein paar Wellentäler gehabt, kam aus der Zweiten Liga und hat ein bisschen gebraucht“, sagte „Hoffes“-Coach über den Innenverteidiger. Akpogumas große Stärke sei seine überragende Athletik, so Nagelsmann weiter. „Der Gegner läuft ihm so schnell nicht davon.“