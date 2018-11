Zuzenhausen. (dpa) Die langzeitverletzten Bundesliga-Profis Benjamin Hübner und Dennis Geiger haben in einem Testspiel der U23 der TSG 1899 Hoffenheim ihr Comeback gegeben. Beide kamen am Mittwoch beim 0:1 der U23 gegen den Karlsruher SC zum Einsatz, wie die Kraichgauer via Twitter mitteilten.

Abwehrspieler Hübner hatte Anfang August im Trainingslager einen Ball ins Gesicht bekommen und fiel durch eine schwere Gehirnerschütterung unerwartet lange aus. Mittelfeld-Talent Geiger hatte im März einen Muskelbündelriss und einen Sehnenanriss im Oberschenkel erlitten. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit auf Anhieb den Durchbruch im Team von Trainer Julian Nagelsmann geschafft. Weiterhin warten muss die TSG auf die Rückkehr von Nadiem Amieri (Ermüdungsbruch im Fuß) und Lukas Rupp (Kreuzbandriss).