Hoffenheim. (rnz/rl) Kevin Vogt hat seinen Vertrag bei 1899 Hoffenheim vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der 26 Jahre alte Defensivspieler kam im Sommer 2016 vom 1. FC Köln in den Kraichgau und avancierte unmittelbar zum Stammspieler. Seit dieser Saison trägt er auch die Kapitänsbinde. Nach Kerem Demirbay, Pavel Kadeřábek und Andrej Kramarić bindet sich damit in kürzester Zeit der vierte Leistungsträger langfristig an die TSG.

"Es sind nicht immer die vermeintlich spektakulären Neuverpflichtungen, sondern vor allem die Arbeit am bereits bestehenden Kader, die eine nachhaltige Planung ausmachen", sagt Alexander Rosen, TSG-Direktor Profifußball. Ein Vorteil dabei sei es, dass man "die Spieler nicht mehr von den Vorzügen des Klubs überzeugen muss. Sie kennen sie bereits und im Fall von Kevin Vogt haben sie sogar maßgeblich selbst mit dafür gesorgt, die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen", lobt Rosen die Leistungen von Kevin Vogt, der 2016 vom 1. FC Köln nach Hoffenheim kam und sich seitdem "nicht nur zu einer zentralen Persönlichkeit bei der TSG entwickelt hat, sondern darüber hinaus mit seinem überragendem Spielaufbau und seinem Tempo offensiv wie defensiv von herausragendem Wert für uns ist."