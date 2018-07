Zuzenhausen. (dpa-lsw) Confed-Cup-Sieger Kerim Demirbay hofft auf eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Das ist mein Ziel. Ich wünsche es mir und werde alles dafür tun", sagte der Profi der TSG Hoffenheim dem "Kicker" (Donnerstag).

Der 25-Jährige, der auch zwölf Jugendländerspiele für die Türkei bestritten hat, nahm in dem Interview auch Mesut Özil in der emotionalen Debatte um die Erdogan-Fotos in Schutz. "Wenn alles gut läuft, ist alles immer gut, aber wenn es nicht läuft, finde ich es übel, Einzelne herauszunehmen", sagt Demirbay. Man müsse nicht immer alles pauschal infrage stellen. "Mesut trägt das Trikot mit Stolz, genau wie ich und jeder andere das Trikot mit Stolz trägt", sagte der zweimalige deutsche A-Nationalspieler.

Der wie Özil aus Gelsenkirchen stammende Demirbay sagte weiter: "Was das Foto angeht: Ich habe das nicht zu beurteilen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und Mesut in der Situation noch für viel mehr. Aber was gewisse Teile der Kritik angeht: Dieser Spieler hat so viel für die Nationalmannschaft geleistet. Er hat vielleicht nicht die WM gespielt, die man sich vorgestellt hat, aber das haben andere auch nicht."