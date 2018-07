Heidelberg. (jog) Nach RNZ-Informationen steht Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim unmittelbar vor der Verpflichtung von Kasim Nuhu vom Schweizer Meister Young Boys Bern. Der 23-jährige Ghanaer hatte unlängst verkündet, dem Kraichgauklub sein Ja-Wort gegeben zu haben.

Am Dienstagvormittag weilte Nuhu zum Medizincheck am Heidelberger Olympiastützpunkt. Laut der Tageszeitung Blick mit Sitz in Zürich zieht sich der Poker zwischen Young Boys und "Hoffe" bereits seit Wochen hin. Grund dafür ist, dass der spanische Erstligist Club Deportivo Leganés noch 50 Prozent an den Transferrechten hält. Die Blau-Weißen aus der südlich von Madrid gelegenen Vorstadt holten den athletischen Innenverteidiger 2013 nach Europa.

Blick zitiert Nuhu wie folgt: "Es war ein großartiges Gefühl, für Young Boys zu spielen. Aber ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt für mich ist, ein neues Kapitel an anderer Stelle zu eröffnen."

Mittlerweile sollen sich Hoffenheim und Bern über die Ablösesumme für Nuhu einig geworden sein, also geht es nun noch um Vertragsklauseln und Details. Da YB-Sportchef Christoph Spycher in der Szene als hartnäckiger Verhandler gilt, ist die Sache noch nicht endgültig unter Dach und Fach. Auf Nachfrage wollte die TSG die bevorstehende Verpflichtung von Nuhu nicht kommentieren.

Am Sonntag reisen die "Nagelsmänner" ins einwöchige Trainingslager (29. Juli bis 5. August) nach Windischgarsten in Oberösterreich. Bis dahin sollte das "Kleingedruckte" im Kontrakt mit Kasim Nuhu endgültig geklärt sein.