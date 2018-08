Zuzenhausen. (jog) Frohe Botschaft vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim: Der tschechische Nationalspieler Pavel Kaderabek (26) hat seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2023 verlängert. Der Außenverteidiger, 2015 von Sparta Prag zum Kraichgauklub gewechselt, gilt wegen seiner dynamischen Spielweise, aber auch seiner wohltuenden Bescheidenheit als Sympathieträger, ja Publikumsliebling bei "Hoffe". Trotz zahlreicher Anfragen war für den Dauerläufer die Entscheidung relativ bald klar. "Fußballerisch habe ich mit der TSG das große Los gezogen. Die vergangenen Jahre waren prägend für meine Karriere", sagt Kaderabek.

Vor drei Jahren holten die Hoffenheimer den freundlichen Tschechen für eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro ins Dorf. Inzwischen liegt Kaderabeks Marktwert bei elf Millionen Euro. "Pavel hat eine enorme Entwicklung bei uns genommen. Das er sich nun langfristig an die TSG gebunden hat, verdeutlicht, welchen Stellenwert der Klub genießt", wird TSG-Manager Alexander Rosen am Freitag in einer Pressemitteilung zitiert. Hinzu kommt, dass sich Kaderabek gemeinsam mit Frau Tereza und Töchterchen Emma in der Region ausgesprochen wohl fühlt.

Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) trifft die TSG mit Kaderabek auf den spanischen Erstligisten Sociedad Deportivo Eibar. Eine Woche vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern soll bei der Saisoneröffnung mit den baskischen Gästen alles passen. Beim letzten Formcheck ...