Windischgarsten. (jog) Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat seit Sonntagabend sein Trainingslager in Windischgarsten/Oberösterreich bezogen. Ein Tross von rund 60 Leuten wird bis zum kommenden Sonntag in der Region Pyhrn-Priel bleiben.

Am heutigen Montagvormittag fand bei schwülheißem Wetter die erste Einheit auf dem hoteleigenen Trainingsgelände des Vier-Sterne-Wellnesstempels Dilly's statt. "Das war ein bisschen ein Reinkomm-Training", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann nach 90 Minuten wohl dosierter Belastung am Spielfeldrand.

1899 Hoffenheim im Trainingslager - Die Fotogalerie













































































































































































































"Hoffe" fühlt sich in Windischgarsten wie zu Hause, bereits im vergangenen Jahr wurde hier der Grundstein für die erfolgreichste Saison der Vereinshistorie gelegt. Schwerpunktmäßig wird beim Champions-League-Neuling an der Offensive gearbeitet. Und am Teamgeist - nachmittags ging es mit einer gehörigen Portion Adrenalin in den Hochseilgarten von Rosenau am Hengstpass.