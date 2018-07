Haiger. (miwi) Die U23 der TSG Hoffenheim hat den Start in die neue Regionalliga-Spielzeit in den Sand gesetzt. Das Team von Marco Wildersinn verlor am Sonntag Nachmittag beim TSV Steinbach 1:2 (1:0).

Entscheidend für die Niederlage war ein Platzverweis gegen Mittelfeldspieler Robin Szarka nach einer halben Stunde. In Unterzahl gaben die Hoffenheimer eine frühe Führung noch aus der Hand.

"Der Platzverweis hat unser Spiel verändert, klar", ärgerte sich Wildersinn über die Situation in der 30. Minute, als Robin Szarka ein hartes Foul im Mittelfeld beging und deshalb vom Platz musste. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, durch die die Hoffenheimer in der Folge stärker unter Druck gerieten. Dennoch ging die TSG mit einer 1:0-Führung (Tor: Domenico Alberico, 9.) in die Pause.

Nach dem Wechsel waren die Steinbacher überlegen und trotzdem ist die Niederlage aus Sicht der Hoffenheimer bitter, denn die Gegentore fielen nach Standardsituationen. Zunächst schaffte Nikola Trkulja mit einem Elfmeter das 1:1 (60.), ehe Fatih Candan nach einer Ecke zum 2:1 traf (82.).

In der Nachspielzeit hatte Thomas Gösweiner die Chance zum Ausgleich, doch der Kopfball des TSG-Angreifers landete knapp neben dem Tor. "Das ist schade, denn wir haben trotz der Unterzahl über eine Stunde ein gutes Spiel gemacht", erklärte Wildersinn.

TSV Steinbach: Löhe - Kunert, Herzig, Strujic (58. Heister), Wegner (58. Candan), Bisanovic, Trkulja, Reith, Budimbu, Marquet, Bektasi (77. Göttel).

TSG Hoffenheim II: Drljaca - Amade, Rettig, Strompf, Politakis (30. Bender), Gösweiner, Baumgartner (73. Ludwig), Wähling, Chana, Alberico (85. Foshag), Szarka.

Schiedsrichter: Justus Zorn (Freiburg); Zuschauer: 1089; Tore: 0:1 Alberico (9.), 1:1 Trkulja 60., Foulelfmeter), 2:1 Candan (82.); Rote Karte: Szarka (30., grobes Foulspiel).