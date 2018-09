Zuzenhausen. (dpa-lsw) Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim muss weiter auf Innenverteidiger Benjamin Hübner verzichten. Der 28-Jährige erlitt vor vier Wochen eine Gehirnerschütterung und fällt seitdem aus. Auch für die Partie gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht Hübner nicht zur Verfügung, wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag erklärte.

"Es ist echt dramatisch für den Jungen. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Wir haben alle Untersuchungen gemacht, die es so gibt", sagte der Coach. Es sei einfach nichts dabei herausgekommen.

Offenbar handele es sich um eine Gehirnerschütterung, "die sehr lange Zeit braucht, um sich zu regenerieren", mutmaßte Nagelsmann. Der 31 Jahre alte Trainer berichtete, dass Hübner zunächst nicht fernsehen, lesen oder am Handy sein durfte. "Schon eine schlimme Strafe in der heutigen Zeit", sagte Nagelsmann. An Fußball sei bei Hübner derzeit noch nicht zu denken.