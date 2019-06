Zuzenhausen. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim eröffnet mit einem Testspiel gegen Rekord-Europa-League-Sieger FC Sevilla offiziell die neue Saison. Der Bundesligist trifft am Samstag, 3. August (15.30 Uhr) in Sinsheim auf den spanischen Topclub. Am Wochenende darauf tritt die Mannschaft des neuen Trainers Alfred Schreuder im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers an. Hoffenheim steigt am kommenden Samstag in die Vorbereitung ein.

Sevilla hatte von 2014 bis 2016 dreimal die Europa League gewonnen und davor zweimal den Vorläufer UEFA-Pokal. In der vergangenen Saison landeten die Andalusier in der spanischen Primera División auf Platz sechs. Zur neuen Saison hat der ehemalige spanische Nationalcoach Julen Lopetegui das Team übernommen.