Zuzenhausen. (nb) Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann ist jemand, der an Spieltagen den Austausch mit seinen Trainerkollegen schätzt. Und auf manche Gesprächspartner freut er sich ganz besonders. "Der ganze Typ fasziniert mich", sagte der 30-Jährige am Donnerstag über Christian Streich, der am Samstag (15.30 Uhr) mit dem SC Freiburg in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena zu Gast ist.

"Er ist ein Kollege, der ähnlich wie ich zu allem was sagt, zu allem eine Meinung hat. Das gefällt mir grundsätzlich", sagte Nagelsmann über das Traineroriginal aus Südbaden. "Er ist nicht auf den Mund gefallen und ist sich einer gewissen Verantwortung in manchen Bereichen bewusst. Das mag ich einfach", war Nagelsmann voll des Lobes für den Menschen Christian Streich. Und dass der 52-Jährige fachlich alles drauf habe, was man können müsse, um ein erfolgreicher Coach zu sein, sei ohnehin klar. Streich, der seit 1995 als Trainer bei den Breisgauern arbeitet und 2011 die Profimannschaft übernahm, werde trotz der langen Jahre im Verein nach wie vor von jedem geschätzt und gerne gesehen. "Das ist ein großes Kompliment und ein gutes Zeichen, dass er das Herz am rechten Fleck hat", so Nagelsmann.