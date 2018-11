Sinsheim. (jog) Das internationale Abenteuer soll für Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim auch nach der Winterpause eine Fortsetzung finden. Dazu ist freilich am späten Dienstagabend (21 Uhr/DAZN) ein Heimsieg über den ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk Grundvoraussetzung. Cheftrainer Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft noch einmal an eine grundsolide Defensivarbeit erinnert, gerade nach dem „wilden“ 3:3 in der Liga bei Hertha BSC Berlin. „Ich hoffe, dass wir als gesamte Gruppe den Schalter umlegen und besser verteidigen“, sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie.

„Hoffe“ braucht den ersten historischen Dreier in der Königsklasse, um sich den dritten Platz in der Gruppe F und somit die Teilnahme an der Europa League zu sichern. Je nach Ausgang des Duells zwischen Olympique Lyon und Manchester City kann der Kraichgauklub darüber hinaus die Minimalchance auf den Einzug ins Achtelfinale wahren.

Für das Spiel in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena sind noch wenige Restkarten im Heimbereich erhältlich. Rund 400 Schachtar-Fans werden zudem erwartet.