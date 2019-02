Zuzenhausen. (RNZ) Im Rahmen einer breit angelegten Strategie gegen den Ticket-Schwarzmarkt forciert Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim den Kampf gegen den Handel mit überteuerten Tickets. Diese umfasst auch ein konsequentes Vorgehen gegen die Plattform Viagogo mit Sitz in der Schweiz. Auf ihr werden Eintrittskarten für Heimspiele der TSG zu horrenden Preisen gehandelt.

Das Landgericht Heidelberg hat Viagogo nun per Einstweiliger Verfügung untersagt, in Ticket-Angeboten für Heimspiele der TSG mit falschen angeblichen Originalpreisen zu werben. "Unser Ziel ist es auch weiterhin, faire Ticketpreise für alle TSG-Fans anbieten zu können. Viagogo stellt nach unserer Erfahrung immer wieder ein großes Ärgernis für viele enttäuschte Fans dar, die gar nicht wussten, dass sie Tickets dort zu überhöhten Preisen einkaufen", erklärt TSG-Ticketingleiter Thorsten Baller. Auch Besucher der Heidelberger Schlossfestspiele haben beim Ticketverkauf per Viagogo schlechte Erfahrungen gemacht.

Zudem habe man wiederholt festgestellt, dass offenbar gezielt ungültige oder gefälschte Tickets von Betrügern über Viagogo weiterverkauft wurden. Umfassende Ermittlungen der Behörden hierzu laufen derzeit. Um die private Weitergabe möglichst komfortabel zu gestalten, wird die TSG voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres einen offiziellen Ticketzweitmarkt anbieten können.