Frankfurt. (nb) Das sind die Reaktionen auf die Niederlage der TSG Hoffenheim bei der Eintracht Frankfurt:

> Sebastian Hoeneß, TSG-Trainer: "Wir sind natürlich nicht happy mit der Niederlage, ich würde sie als sehr unnötig betrachten. Wir sind nicht gut reingekommen, haben dann aber nach und nach das Kommando übernommen, sehr diszipliniert verteidigt und es immer wieder geschafft, aus Balleroberungen selbst torgefährlich zu werden. So machen wir das erste Tor, kommen aber auch nach der Pause nicht gut raus. Diesmal hat es dazu geführt, dass die Eintracht daraus Profit geschlagen hat und uns mit ihrer wuchtigen Art und Weise ordentlich zugesetzt. Dann bekommen wir eigentlich aus unserer besten Phase in der zweiten Hälfte heraus das zweite Tor. Das war ein Nackenschlag und anschließend kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles mobilisiert, aber leider hat es diesmal nicht gereicht."

> Adi Hütter, Eintracht Trainer: "Ich denke, der Sieg geht über 90 Minuten absolut in Ordnung und war auch verdient. Das Tor von Hoffenheim war gegen den Spielverlauf, bis dahin hatten wir die Partie unter Kontrolle, waren die bessere Mannschaft. Die Art und Weise heute hat mir imponiert. Gegen solch eine Mannschaft nach 0:1 noch 2:1 gewinnen - das hat Spaß gemacht."

> Alexander Rosen, TSG-Sportdirektor: "In der ersten Halbzeit haben wir fünf bis zehn Minuten gebraucht, bis wir drin waren. Danach waren wir bissig, griffig, kamen immer wieder zu Chancen. Haben da aber auch schon zu viele einfache technische Fehler gemacht, um die Räume, die der Gegner geboten hat, auszunutzen. Wir gehen trozdem nicht unverdient in Führung. In der zweiten Halbzeit wollten wir ganz anders rauskommen, aber der Gegner hat früh getroffen und eine Dynamik und Wucht entwickelt - und wir waren zu fehlerhaft. Wir werden die letzten zwei Tage des Transferfensters schauen, ob sich irgendwo noch eine vernünftige Leihoption ergibt, um den Kader noch mal zu erweitern."

> Oliver Baumann, TSG-Torhüter: "Meine Gefühlsage ist nicht gut, denn es war eine unnötige Niederlage. Wir haben in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel gemacht, wenig zugelassen und dafür selbst viele gute Momente gehabt, uns Chancen herausgearbeitet. In der zweiten Hälfte war Frankfurt dann einen Tick griffiger, wir haben dagegen zu oft die Bälle verloren und die Eintracht konnte dann aus dem Mittelfeld Konter fahren. Da haben wir es ihnen zu einfach gemacht. Das ist ärgerlich."

> Kevin Vogt, TSG-Verteidiger: "Ich ärgere mich über das Ergebnis und die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Wir sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, aber das Momentum war dann nach der Halbzeit auf der Frankfurter Seite. Wir haben es nicht geschafft, die Eintracht wegzuhalten. Es ist ärgerlich, wie die zweite Hälfte gelaufen ist."

> Steven Zuber, Ex-Hoffenheimer: "Wir waren eigentlich bis zum Gegentor sehr dominant. Danach haben wir es leider nicht mehr ganz so konsequent zu Ende gespielt. Aber nach der zweiten Hälfte haben wir total verdient gewonnen. Am Anfang vor dem Spiel und auch danach realisiert man, dass man gegen die Kumpels gespielt hat. Aber auf dem Platz ist das eigentlich egal, da spielt man für die Farben, die man trägt und vergisst sowieso alles."

> Kevin Trapp, Frankfurter Torhüter: "Der Glaube an uns war heute ausschlaggebend. Wir wussten, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauflegen mussten. Das haben wir auch getan. Haben intelligent nach vorne gespielt, weil es schwer geworden wäre, wenn wir das 0:2 bekommen hätten. Das ist eine tolle Mannschaft und solch eine Leistung darf uns alle stolz machen. Wir haben eine eingespielte Mannschaft, das ist ein Vorteil. Mal sehen, was in dieser Saison möglich ist."

Frankfurt am Main. (dpa) Eintracht Frankfurt hat die Erfolgsserie der TSG gestoppt und Hoffenheim von der Tabellenspitze gestürzt. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann das Spitzenspiel am Samstag mit 2:1 (0:1) und belohnte sich vor 8000 Zuschauern für einen mutigen und stürmischen Auftritt. Daichi Kamada (55. Minute) und Bas Dost (71.) drehten nach der Pause das Spiel, zuvor hatte Andrej Kramaric (18.) die Gäste aus dem Kraichgau mit seinem sechsten Saisontor früh in Führung gebracht. Durch den Erfolg übernahm Frankfurt zumindest vorerst die Spitzenposition.

Sechs Tage nach dem furiosen 4:1 gegen Titelverteidiger FC Bayern bot die Gäste-Elf von Trainer Sebastian Hoeneß diesmal einen biederen Auftritt. Die Effizienz von Kramaric und der starke Torhüter Oliver Baumann ließen die TSG zwar lange vom nächsten Sieg und damit von einer weiteren Woche auf Platz eins träumen, doch das genügte über 90 Minuten nicht. Frankfurts Sieg war unter dem Strich klar verdient.

Schon vor dem Anpfiff hatte die Eintracht ihren coronabedingt weit auseinander sitzenden Fans im Stadion die erste positive Botschaft übermittelt: Der frühere Nationalspieler Amin Younes kommt leihweise bis 2022 und wird das Repertoire der Eintracht-Offensive nach der Länderspielpause erweitern. Am Samstag ersetzte noch Steven Zuber den verletzten Filip Kostic. Der frühere Hoffenheimer machte seine Sache ordentlich und sorgte mit Hereingaben von links immer wieder für die gewohnte Gefahr, die sonst Kostic ausstrahlt.

Frankfurt trotzte dem Tabellenführer früh und mit viel Mut. Ein Kopfball von Bas Dost (3.) sowie gleich drei Abschlüsse von André Silva untermauerten das spielerische Übergewicht der Gastgeber in der Anfangsphase. Umso erstaunlicher kam die Führung der TSG: Nach Pass von Christoph Baumgartner setzte sich Kramaric gegen Frankfurts Abwehr durch und schoss mit links per Schlenzer zur Führung ein. Es war ein Tor, das die Extraklasse des Vize-Weltmeisters eindrucksvoll unterstrich.

Das Tor von Kramaric, den Trainer Hoeneß in Hoffenheim bereits "auf dem Weg zum Legendenstatus" sieht, verunsicherte Frankfurt gewaltig. In das anfangs so präzise und kraftvolle Offensivspiel schlichen sich nun vermehrt Fehler, bis zur Pause blieben weitere klare Chancen aus. Stattdessen hätte Kramaric nach einem Tempolauf über links sogar erhöhen können, scheiterte mit einem frechen Lupfer aus spitzem Winkel aber an Kevin Trapp (34.).

Nach dem Wechsel legte die Eintracht wieder so los wie zu Beginn der Partie - diesmal folgte schnell der Lohn. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Dost den in der Mitte ungedeckten Kamada, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Scheiterte Dost (66.) danach zunächst noch an Baumann, war es kurze Zeit später soweit: Nach einem Solo von Kamada spielte Silva im Fünfmeterraum liegend quer zu Dost, der 1,96 Meter große Stürmer traf aus kürzester Distanz und sorgte so für die Entscheidung. Ein letzter Kramaric-Schuss zog in der Nachspielzeit knapp über das Tor.