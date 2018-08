Zuzenhausen. (nb) Die nächste Hiobsbotschaft ereilte die TSG 1899 Hoffenheim am gestrigen Mittwoch: Nadiem Amiri fällt aus und wird den Saisonstart - "Hoffe" beginnt am Samstag, 15.30 Uhr, im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern und eröffnet in der kommenden Wochen die Bundesligasaison mit einem Gastspiel bei Meister Bayern München - definitiv verpassen.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde bei "eingehenden Untersuchungen eine beginnende Ermüdungsfraktur am linken Mittelfuß" diagnostiziert. Der 21 Jahre alte Offensivspieler werde sich deshalb einer Operation unterziehen müssen.

Nachdem sich am Samstag im Vorbereitungsspiel gegen den spanischen Erstligisten Eibar bereits Kerem Demirbay (Außenbandruptur) abermals verletzt hatte, sind die Optionen von Trainer Julian Nagelsmann in der Kreativabteilung begrenzt.

Für Amiri ist die Zwangspause besonders ärgerlich, war er doch einer der Lichtblicke der Vorbereitung. "Er war zuletzt in einer hervorragenden Verfassung und er wird auch diese Herausforderung meistern", ist sich TSG-Manager Alexander Rosen sicher. Er verspricht: "Wir werden Nadiem mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen und ihn eng begleiten."

In der vergangenen Rückrunde war Amiri ebenfalls von einer Verletzung im linken Fuß geplagt. "Ich hätte mein Ödem früher behandeln lassen müssen", erklärte er vor wenigen Wochen im Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen. Daraus habe er seine Lehren gezogen.

Bitter, dass diese ihn nun erst einmal zum Zuschauen verdammen.