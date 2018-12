1899 Hoffenheim startete heute in die Rückrunde

Marco Kurz nahm sich immer wieder Zeit, erklärte einzelnen Spielern seine Übungen, unterbrach, ließ weitertrainieren. Etwas mehr als zwei Stunden dauerte die erste Einheit des neuen Hoffenheimer Trainers am Mittwochnachmittag vor knapp 300 Fans. Um 15.37 Uhr kamen die 24 Profis auf den Platz. Auch die zuletzt angeschlagenen Tim Wiese, Jannik Vestergaard, Chris und Filip Malbasic waren wieder fit und nahmen an der Einheit teil.

Lediglich Sebastian Rudy stand nach seiner Operation, bei der freie Gelenkkörper entfernt wurden, mit Krücken an der Seitenlinie und schaute nur zu. Als einziger Profi fehlte der Brasilianer Roberto Firmino. Ihm wurde ein späterer Rückflug aus Brasilien von Manager Andreas Müller gebilligt. Firmino soll aber schon am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.

Am Mittwoch hatten sich die Profis ab 15 Uhr in der Kabine zusammengefunden. Dann wurde Trainer Marco Kurz von Manager Andreas Müller vorgestellt und hielt dann selbst eine kleine Ansprache. Schon vor der Winterpause hatte der ehemalige FCK-Trainer angekündigt, es werde kaum freie Tage in der Vorbereitungszeit geben. Für Donnerstag, Freitag und Samstag sind je zwei Trainingseinheiten pro Tag geplant. Am Samstag nimmt die TSG zudem am Harder-Cup in der Mannheimer SAP-Arena teil. Am Sonntag fliegt Hoffenheim dann ins Trainingslager nach Portugal, wo Testspiele gegen Sparta Rotterdam und den SC Heerenveen geplant sind.