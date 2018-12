Kleine Verletzungssorgen bei der TSG Hoffenheim

Den vollen Kader hat Huub Stevens derzeit nicht zur Verfügung um das Unternehmen Klassenerhalt weiter voranzutreiben. Am Dienstag kehrten laut dem "Kicker" zunächst Ermin Bicakcic und Eduardo Vargas ins Mannschaftstraining zurück, beide hatten die Partie in Ingolstadt noch verpasst. Dafür betraten zwei andere Akteure den Trainingsplatz gar nicht erst: Kevin Kuranyi laboriert derzeit an muskulären Problemen im Rumpfbereich und Ersatztorhüter Jens Grahl verletzte sich am Wochenende beim Einsatz im Regionalligateam (Ellenbogenverstauchung). Auch Steven Zuber war nicht voll leistungsfähig, nach einem Ziehen in der Wade brach er die Einheit am Dienstag vorzeitig ab und ging in die Kabine. Bei ihm war es allerdings eine reine Vorsichtsmaßnahme.