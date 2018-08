von Patrick Mitschke

) „Wenn du zu viel auf den Zettel schaust, bekommst du Gegentore. Das ist das Problem.“ Mit diesen Worten hatte VFB-Trainer Jürgen Kramny TSG-Coach Julian Nagelsmann nach dem Sieg seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag aufgrund seiner per Handzettel übereichten taktischen Umstellungen verhöhnt. Trotzdem will der Hoffenheimer Trainer sich diese Möglichkeit weiter offen lassen, wie er am Donnerstag auf der Pressekonferenz mitteilte. „Das ist immer spielabhängig. Wenn ich die Spieler auch verbal erreichen kann, werde ich keinen Zettel reingeben. Ist es aber zu laut, kann es sein, dass er kommt.“ Grundsätzlich habe er aber die Hoffnung, „gar keine Umstellungen vornehmen zu müssen. Dann brauch ich weder Zettel noch verbal. Aber ich bin für alle Wege offen.“