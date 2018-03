1899 Hoffenheim vor dem Start in die Rückrunde der Fussball-Bundesliga

Am kommenden Sonntag startet die TSG in die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2014/2015. Die Mannschaft hat auf Rang 7 überwintert, mit nur einem Punkt Rückstand auf die internationalen Plätze und zwei Punkten Rückstand auf den dritten Platz, der direkt in die Champions-League führen würde. Trotz der guten Ausgangslage will man die Europa-League nicht offiziell als Saisonziel ausgeben. "Glauben Sie mir, da oben ist die Luft sowas von dünn", sagte Trainer Markus Gisdol im grossen Weihnachts-Interview mit der RNZ. Doch was sagen die Fans? Wo steht die TSG am Ende der Saison? Schreiben Sie unten Ihren Kommentar und stimmen Sie ab auf 1899aktuell.de.