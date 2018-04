Hosiner-Berater: "Das letzte Wort noch keineswegs gesprochen"

Bekommt 1899 Hoffenheim seine gewünschte Verstärkung im Sturm zu einem fairen Preis? Darum kämpft TSG-Manager Alexander Rosen im Moment. Mit Tarek Elyounoussi wurde bereits ein Offensivmann verpflichtet. Der Wechsel um Stürmer Philipp Hosiner zieht sich allerdings in die Länge. Grund ist die Ablöseforderung von Austria Wien. Nach übereinstimmenden Medienberichten bot die TSG rund 3 Millionen Euro für Österreichs Torschützenkönig, dessen Stammverein allerdings etwa 5 Millionen verlangt.

"Keinen Hoffenheim-Bonus" wolle Alexander Rosen bezahlen, sagte der TSG-Manager dem "kicker". Derweil verschärft der Stürmer den Druck auf Austria. "Bei Hoffenheim habe ich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt! Ein anderer Verein ist für mich zur Zeit eigentlich kein Thema!", meldete sich Hosiner in der "Bild"-Zeitung zu Wort. Laut "kicker" habe Hosiners Berater Wolfgang Rebernig alle anderen Anfragen abgeblockt. Am Mittwoch hatte Rebernig sich noch einmal mit der Führung von Austria Wien getroffen, danach sagte er dem "kicker": "Man hat mir signalisiert, dass in der Sache das letzte Wort noch keineswegs gesprochen ist."