Die Perspektiven des Innenverteidigers bei der TSG

Wie stellt sich die TSG 1899 Hoffenheim in Zukunft in der Innenverteidigung auf? Diese Frage wird sich nicht nur Matthieu Delpierre in den letzten Wochen gestellt haben. Sein Kumpel Markus Babbel holte den bald 32-jährigen Innenverteidiger im vergangnenen Sommer aus Stuttgart. Dafür ließ Hoffenheim Issac Vorsah ziehen. In der Hinrunde war Delpierre noch Stammspieler, war in 13 Spielen dabei.

Seit Januar ist der verletzungsanfällige Franzose häufiger auch Ersatzspieler. Eine erneute Verletzung verhalf Jannik Vestergaard in die Startelf. Der junge Däne spielte sich fest und auch Neuzugang David Abraham überzeugte durch Zweikampfstärke und Schnelligkeit. Erst als Abraham sich verletzte, rückte Delpierre wieder auf, zeigte aber beispielsweise gegen Leverkusen keine gute Leistung.

So muss sich auch der Franzose nun fragen, wie es weitergeht. Die Situation der TSG ist prekär. Im Abstiegsfall kämpfen einige Spieler um ihre Zukunft. Der Kader der TSG ist zu groß, erst recht, wenn man im Abstiegsfall das Budget eindampfen möchte.

Von seinem Kumpel Markus Babbel einst geholt, sollte der Innenverteidiger eigentlich zum Führungsspieler werden. Doch diesen Anspruch erfüllte er auf dem Platz nicht immer. Allerdings: Eine große Stärke ist seine Zweikampfbilanz. Delpierre gewinnt verhältnismäßig viele Zweikämpfe, überzeugt durch gutes Stellungsspiel. Andererseits hat er Schnelligkeitsdefizite und ist verletzungsanfällig.

Und: Die TSG hat junge, starke Innenverteidiger-Talente wie eben Vestergaard, Pelle Jensen oder Nikals Süle, die Druck machen. David Abraham scheint gesetzt. Und so ist die Zukunft von Delpierre zumindest in der Startelf offen. Vielleicht setzt die TSG auf seine Erfahrung in der neuen Saison, vielleicht gibt Trainer Markus Gisdol aber auch den Jungen auch die Chance, sich zu entickeln und Spielpraxis zu sammeln.

Delpierre besitzt noch einen Vertrag bis 2014. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de noch 1,75 Millionen Euro.