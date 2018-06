von Patrick Mitschke

Kaum zehn Spieltage ist die neue Bundesligasaion alt, schon beginnen die ersten Vorbereitungen für die anstehende Wintertransferphase. Konkret geht es dabei um zwei Hoffenheimer Akteure. Der eine ist Kevin Akpoguma, der derzeit noch an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist und dort in seiner zweiten Saison zum absoluten Stammspieler geworden ist. Bis auf ein Spiel stand der 21-Jährige immer in der Startelf, was natürlich das Interesse der Verantwortlichen der Fortuna geweckt hat, Akpoguma weiter zu beschäftigen als nur im kommenden Sommer. "Wie es ausgeht, wissen wir natürlich nicht," beschrieb Düsseldorfs Vorstandsvositzender Schäfer die Verhandlungen mit der TSG gegenüber der "Rheinischen Post".

In den Gesprächen mit Alex Rosen und Co. werde man "kreativ sein" müssen, um den talentierten Verteidiger weiter in den eigenen Reihen halten zu können. Der Spieler selbst kann sich wohl eine Zukunft in Düsseldorf vorstellen, so Schäfer weiter. "Kevin Akpoguma etwa fühlt sich sehr wohl bei uns, er sieht, wie gut ihm das Vertrauen des Trainerteams tut und wie wichtig es für ihn ist, regelmäßig zu spielen."

Die andere Personalie ist Jiloan Hamad, um den sich wieder einmal neue Gerüchte drehen. So soll es offenbar, so berichtete die "Bild", Interesse aus der Bundesliga geben, vor kurzem war bereits von einem Interesse aus Griechenland die Rede. Hamad stand seit dem 27. Spieltag der letzten Saison nicht mehr im Hoffenheimer Kader und möchte den Verein verlassen. Je weiter es dem Winter zugeht, desto mehr wird die Gerüchteküche anfangen zu brodeln.