Der Hoffenheimer Torwart fährt nicht mit zur WM nach Brasilien

TSG-Torwart Koen Casteels ist bei der Weltmeisterschaft in Brasilien nicht dabei. Der belgische Fussball-Verband hatte den Keeper zunächst am Montag bei der Fifa für den endgültigen 23er-Kader nominiert. Nach einer weiteren medizinischen Untersuchung entschied man allerdings, dass Casteels nicht mitgenommen wird. Für den Hoffenheimer rückt Torhüter Sammy Bossut vom SV Zulte-Waregem in den WM-Kader.

Koen Casteels hatte sich im April beim Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC einen Schienbeinbruch zugezogen und war seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen. Vor knapp zwei Wochen hat der Keeper erstmals wieder mit dem Ball trainiert und seine Freude darüber via Twitter verkündet: "For the first time in 6 weeks back on the field!"

Warum Belgien nun doch auf Casteels verzichtet, ist unklar. Die FIFA erlaubt im Verletzungsfall personelle Veränderungen bis 24 Stunden vor Turnierbeginn. Nach Kevin Volland ist Koen Casteels nun schon der zweite TSG-Profi, für den der Traum von der WM-Teilnahme in dieser Woche geplatzt ist.