Der Hoffenheimer ist auf der B45 bei Bammental schwer verunglückt

Nach Informationen von 1899aktuell.de ist Boris Vukcevic heute bei einem Unfall zwischen Bammental und Mauer lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Er war am Mittag auf der B45 mit seinem schwarzen Mercedes auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und direkt auf einen 40 Tonnen schweren Kieslaster geprallt. Der Mercedes von Vukcevic wurde komplett zerstört. Der Hoffenheimer Profi war nach dem Zusammenstoss im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 50-jährige LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Offenbar war Vukcevic auf dem Weg ins Trainingszentrum nach Zuzenhausen.

Die Heidelberger Polizei bestätigte den Unfall, wollte sich aber zur Identität des Verletzten nicht äußern. Polizeisprecher Norbert Schätzle: "Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen Mercedes-AMG-Fahrer!" Die Originalmeldung der Heidelberger Polizei gibt es hier.

Vukcevic war 2008 vom VfB Stuttgart nach Hoffenheim gewechselt. In 78 Bundesligaspielen hat er sechs Tore erzielt. Zuletzt traf er beim 3:5 in Freiburg für die TSG.