Die TSG geht mit Personalproblemen in die Partie gegen Wolfsburg

Nationalspieler Sebastian Rudy ist bei seinem Verein 1899 Hoffenheim keine Option als Rechter Verteidiger. „Wir sehen ihn zunächst nicht auf dieser Position“, sagte TSG-Trainer Markus Gisdol vor dem Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg.

Insgesamt beurteilte Gisdol Rudys Leistungen bei der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger positiv: "Er hat es sehr gut gemacht. Es ist das, was wir von vielen Spielern von uns erwarten: Ein guter Spieler kann fast auf jeder Position spielen. Wir verlangen die Flexibilität. Die Hauptposition von Sebastian ist aber das zentrale Mittelfeld. Dort sehen wir ihn auch in Zukunft, aber es ist schön, wenn ein Spieler mehrere Positionen bekleiden kann."

Dabei hat Gisdol gerade hinten rechts in der Viererkette im Moment Personalprobleme. Linksverteidiger Jin-Su Kim ist bei den Asia-Games. Ersatzmann Jeremy Toljan „kommt diese Saison nicht in die Gänge“, so der Trainer. Toljan habe mehrere kleinere Verletzungen. "Eine Alternative, die eingeplant war, fehlt."

Verteidiger David Abraham leidet an Adduktorenproblemen und ist für Wolfsburg ebenfalls fraglich. "Es fehlen uns die Handlungsalternativen. Ich hatte zwar schon letzte Saison gesagt, dass wir eigentlich zwei ideale Verteidiger für diese Position suchen. Wir haben aber nur einen idealen Verteidiger gefunden und wollten bei dem Zweiten nichts übers Knie brechen. Die Situation wird sich entspannen."

So rückt Kapitän Andreas Beck auf Links und Tobias Strobl auf Rechts. Dies bezeichnete Gisdol im Moment als seine "Idealkonstellation".

Der Einsatz von Stürmer Kevin Volland ist ebenso fraglich. „Bei ihm steht es 50 zu 50, ob er spielen kann.“ Volland hat Rückenprobleme und wird aufgrund von langsam nachlassenden Schmerzen noch immer behandelt.