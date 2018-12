Kevin Volland bindet sich bis langfristig an 1899 Hoffenheim

Er war eine der wenigen Lichtblicke in der abgelaufenen Saison. Kevin Volland hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison als Stürmer behauptet und mit sechs Toren und zwölf Torvorlagen Akzente gesetzt. Ex-Manager Ernst Tanner hatte vor einigen Jahren ein gutes Gespür bewiesen und Volland als 18-Jährigen für nur 600.000 Euro von 1860 München gekauft. Inzwischen ist der 20-jährige Junioren-Nationalspielert mit geschätzt rund 9 Millionen Euro Marktwert Hoffenheims wertvollster Spieler. Das soll auch so bleiben, denn nun haben die TSG 1899 Hoffenheim und der Stürmer Vollands Vertrag vorzeitig bis 2017 verlängert. Das teilte der Verein heute mit:

"Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Profi Kevin Volland haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des laufenden Vertrages bis 2017 verständigt. Volland steht seit 2011 in Hoffenheim unter Vertrag, wechselte aber nach einer Ausleihe an den TSV 1860 München erst im Sommer 2012 in den Kraichgau.

Der 20-jährige Offensivspieler hatte in der abgelaufenen Bundesligasaison sechs Treffer selbst erzielt und zwölf weitere vorbereitet. Über die Inhalte des Vertrages haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Alexander Rosen, Leiter Profifußball bei der TSG, sieht in dem U21-Nationalspieler „ein großes Talent, über dessen Bekenntnis zu Verein und Philosophie wir uns sehr freuen. Kevin hat schon in seinem ersten Bundesligajahr außergewöhnliche Akzente gesetzt. Er ist ein sehr ehrgeiziger, aber auch unbekümmerter Junge und passt hervorragend in unseren Kader.“

Kevin Volland selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Wir haben ein schweres Jahr hinter uns. Aber dank eines großartigen Teamgeists und einem klasse Trainer durften wir alle zusammen einen überragenden Abschluss feiern. Ich fühle mich sehr wohl hier und mir gefällt der Weg, den Hoffenheim geht. Diesen Weg möchte ich weiter mitgehen.“ "