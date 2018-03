von Patrick Mitschke

Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Noch am Wochenende hatte Kevin Volland Gerüchten um einen bevorstehenden Wechsel eine klare Absage erteilt. Die Spekulationen, er werde von einer Austiegsklausel in seinem bis 2019 laufenden Vertrag Gebrauch machen, bezeichnete er als "Frechheit". Doch nur wenige Tage später brodelt die Gerüchteküche wieder hoch. Wie die "Bild" berichtet, soll Bayer Leverkusen nach der gesicherten Champions-League Teilnahme, die mit einigen Einnahmen verbunden ist, die Fühler nach Volland ausgestreckt haben.

Die Werkself stand offenbar bereits im letzten Sommer kurz vor einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers, doch Ex-Trainer Markus Gisdol konnte Volland damals offenbar von einer Vertragsverlängerung überzeugen. Nun will der 23-Jährige allerdings doch den nächsten Karriereschritt machen, wofür die Champions-League nicht der schlechteste Anreiz wäre. Auch Dortmund, Wolfsburg und sogar dem designierten Aufsteiger RB Leipzig wird weiterhin Interesse am Stürmer nachgesagt.

Volland könnte um die 15 Millionen Euro in die Hoffenheimer Transferkasse spülen. "Eigentlich ist er vor drei Jahren schon gewechselt, vor zwei Jahren, vor einem Jahr auch, dann hat er seinen Vertrag verlängert", sagte Manager Alexander Rosen zu den Gerüchten um Volland. "Die Marschroute ist, den letzten Schritt zu gehen und sich danach an einen Tisch zu setzen." Diese Aussage deckt sich mit Vollands Aussage, der "erst einmal die Klasse halten und dann alles andere besprechen" will. Immerhin die Konzentration auf den Abstiegskampf bleibt erhalten.