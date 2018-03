Doch die Nominierungsfrist war leider abgelaufen

Um ein paar Stunden verpasste Kevin Volland sein zweites Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Dabei stand er, wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kurz vor einem Einsatz am Dienstag gegen Irland. Volland bereitete sich eigentlich mit der U21 auf das Play-Off-Rückspiel gegen die Ukraine in Düsseldorf vor. Er soll aufgrund der Erkrankung von André Schürrle aber kurzfristig nach Gelsenkirchen gereist sein, weil der DFB ihn nachnominieren wollte. Sogar am "Anschwitzen" vor dem Länderspiel nahm der TSG-Offensive teil.

Doch dann die bittere Nachricht: 24 Stunden vor Spielbeginn endet die Nominierungsfrist. Zu spät für Volland. Er reiste zurück zur U21 und traf beim 2:0-Sieg stattdessen für die deutschen Junioren.