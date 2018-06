Der Däne lässt tief blicken nach seinem späten Ausgleichstreffer

Mit blutigen Knien und den letzten Fetzen des Arena-Rasens trat Jannik Vestergaard am Dienstagabend vor die Presse. Glücklich war der Däne, erleichtert auch nach seinem späten Treffer zum 3:3-Ausgleich gegen den SC Freiburg. "So wie das Spiel verlaufen ist, waren wir am Ende hinten und freuen uns über den Punkt. Klar, außer dem Elfmeter waren sie nicht mehr so gefährlich. Das kann natürlich schon nerven, aber es lief eben anders. Wir wollten am Ende den Ausgleich und freuen uns, dass wir uns gut zurückgekämpft haben."

Ein Satz, der so auch für den 22-jährigen Dänen ganz persönlich gilt. In der Relegation war er einer der besten Hoffenheimer. Doch die vergangene Saison lief nicht optimal: Verstergaard verlor seinen Stammplatz an Niklas Süle. In diesem Jahr kam er nur auf zwei Einwechslungen. Doch gegen Freiburg durfte er von Anfang an ran - und zwar als defensiver Mittelfeldspieler. "Der Trainer hat schon vor ein paar Wochen mit mir gesprochen und gesagt, dass ich meine Spielzeit auf der Sechs bekommen kann. Ich habe fast meine ganze Jugend im Sturm oder Mittelfeld gespielt. Natürlich ist das jetzt Bundesliga und ein anderer Schritt, aber ich war nicht so überrascht. Ich habe damit ein bisschen gerechnet. Das ist nicht meine erste Position, aber ich kann sie ordentlich spielen. Ich habe versucht, das, was ich kann zu zeigen. Ich habe lange hart gearbeitet und auf diese Chance gearbeitet. Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist."

Anfangs war Verstergaard noch etwas Nervosität anzumerken. Nach einem Fehlpass von Eugen Polanski sah der Däne unglücklich aus. Freiburg kam zur ersten Chance, die Frantz aber vergab. Hoffenheim mit ungewohnt vielen individuellen Fehlern, Vestergaard hatte in der ersten Halbzeit kaum Chancen zu glänzen. Ein weiterer Fehlpass von Volland, der das 0:1 auslöste, verunsicherte die ganze Mannschaft. Vestergaard: "Es lag nicht an der Taktik. Die Tore und Chancen entstehen dort, wo wir leichtsinnig den Ball verlieren durch persönliche Fehler. Es waren Gegentore, die sicher zu verhindern waren. Wir haben sie bekommen, aber die Reaktion war gut von uns. Wir haben Moral gezeigt und, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir haben den Ausgleich verdient erzielt."

Doch die Geschichte sollte ein Happy End nehmen. Für die TSG und für Vestergaard ganz persönlich. Nach dem Anschluss von Elyounoussi stabilisierte sich Hoffenheim im zweiten Durchgang. In der Nachspielzeit das Highlight: Vestergaard erzielt den 3:3-Ausgleich. "Wir wollten unbedingt diesen Punkt. Man hat das gesehen. Wir haben viel gekämpft und hart gearbeitet." Und: "Ich habe gar nicht viel gedacht. Ich habe gesehen, wie Niklas fast das Tor macht. Dann lag der Ball plötzlich da. Ich habe nur gedacht: Hauptsache das Tor treffen."

Schon nach dem Treffer sah man dem Dänen an, wie viele Steine ihm von der Seele fielen. Als er im Interview darüber sprach, was der Treffer für ihn persönlich bedeute, hatte er fast Tränen in den Augen: "Ich werde nicht lügen. Ich habe eine harte Zeit persönlich gehabt in den letzten Monaten. Das Tor war schön. Das Wichtigste ist, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Das hat mich am allermeisten gefreut. Es war ein geiles Gefühl. Im eigenen Stadion so ein Tor zu machen und die Leute jubeln: Das ist einfach schön."

Die Zeit als Ersatzspieler ist an dem 2-Meter-Hünen nicht spurlos vorbeigegangen. Der Gruß nach dem Tor ging ins Publikum. "Meine Freundin und meine Familie waren da. Sie sind in der schweren Zeit immer da und unterstützen mich. Deshalb war das Tor auch für sie."

Nach seinem Tor hat sich Vestergaard für mehr Einsatzzeiten empfohlen. Ihm ist dabei egal, wo er spielt. "Ich nehme die Spielminuten, die ich bekommen kann. Wenn es auf der Sechs ist, ok. Ich sehe mich als Innenverteidiger, aber ich glaube, dass ich die Sechserposition auch beherrsche. Dort, wo ich gebraucht werde, spiele ich." Zum Ende des Gesprächs war der Däne dann doch noch zu einem Scherz aufgelegt und schob hinterher: "Naha. Nur das im Sturm habe ich aufgegeben." Vielleicht sollte er sich das nach seinem Treffer noch einmal überlegen.