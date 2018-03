von Patrick Mitschke

Titelverteidiger Chile ist bei der Copa America ins Halbfinale eingezogen. Im Viertelfinale deklassierte man die Auswahl Mexikos mit 7:0. Überragender Mann war dabei TSG-Stürmer Eduardo Vargas, der einen großen Schritt machte auch den Titel des Torschützenkönigs zu verteidigen. Zwischen der 44. und der 74. Minute traf der Hoffenheimer gleich vier Mal und trifft mit der chilenischen Auswahl nun auf Kolumbien. Die weiteren Treffer erzielten Edson Puch (2x) und Alexis Sanchez.

Bei der Europameisterschaft in Frankreich ist der zweite Spieltag derweil abgeschlossen. Die teilnehmenden TSG-Akteure waren dabei weniger erfolgreich als noch in ihren Auftaktspielen. Fabian Schär kam mit der Schweiz nicht über ein 1:1 gegen Rumänien hinaus. Schär spielte über 90 Minuten durch. Am letzten Spieltag trifft man auf den Gastgeber aus Frankreich. Ebenfalls Unentschieden trennten sich Pavel Kaderabek und Andrej Kramaric im direkten Duell zwischen Tschechien und Kroatien. Die Tschechen, bei denen Kaderabek durchspielte, egalisierten dabei eine 2:0-Führung der Kroaten in der Nachspielzeit. Kramaric kam nicht zum Einsatz. Und auch der vierte Hoffenheimer konnte nur einen Punkt verbuchen. Adam Szalai, der rund sechs Minuten zum Einsatz kam, spielte mit seinen Ungarn 1:1 gegen Island.