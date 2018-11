von Patrick Mitschke

Am Donnerstagabend trifft der VfL Wolfsburg im Relegationshinspiel auf Eintracht Braunschweig. Sollte das Nachsitzen für die Wölfe von Erfolg gekrönt sein, wird man mit Sicherheit auf einigen Positionen nachrüsten wollen. Gehandelt wird dabei unter anderem Mark Uth von der TSG 1899 Hoffenheim, der in der abgelaufenen Saison auf acht Tore und vier Vorlagen in 23 Pflichtspielen kam. Das berichtet der "Kicker". Immer wieder wurde der 25-Jährige dabei von Verletzungen zurückgeworfen. Uths Vertrag im Kraichgau läuft noch ein Jahr, konkrete Verhandlungen gibt es noch nicht.