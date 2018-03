1899 Hoffenheim trennt sich vom SC Freiburg 3:3

Die Zuschauer in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena erlebten beim badischen Derby einen torreichen Abend. 1899 Hoffenheim trennte sich vom SC Freiburg 3:3 (1:2). Mit einem Doppelschlag brachte Mike Frantz den SC Freiburg in der ersten Hälfte (32., 33.) in Führung. Tarik Elyounoussi gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (44.). In der 63. Minute konnte Sebastian Rudy mit einem Freistoss ausgleichen. Nach einem Foul von Tobias Strobl an Freiburgs Schmid verwandelte Darida den fälligen Strafstoss zum 2:3. In der Nachspielzeit konnte schließlich Jannik Vestergard doch noch ausgleichen und somit die erste Saisonniederlage der TSG verhindern. Rund 24.872 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.

So spielte die TSG gegen den SC Freiburg: Baumann - Rudy, Strobl, Süle, Beck (86. Schipplock) - Polanski (62. Schwegler), Vestergaard, Elyounoussi, Firmino - Volland, Szalai (71. Modeste)