Laut Präsident Peter Hofmann will Dietmar Hopp mehr Macht im Verein übernehmen

"Es war eine ganz normale Jahreshauptversammlung", sagte Präsident Peter Hofmann am späten Montagabend dem Radiosender "Radio Regenbogen". So ganz normal dann vielleicht doch nicht. Denn wie die "Bild"-Zeitung berichtet, plane Gesellschafter Dietmar Hopp die Mehrheit an der Spielbetriebs GmbH offiziell zu übernehmen. Bisher hält Hopp 49 %, der Verein 51 %. Investoren, die sich 20 Jahre engagieren, dürfen aber laut Statuten die Mehrheiten übernehmen. Dies erstritt Hannover-Boss Martin Kind. "Jeder würde es verstehen, wenn er diese Regelung nutzen würde", so Hofmann über Hopp in der "Bild". Über die Änderungen der Mehrheitsverhältnisse denke die TSG nach, bestätigte Hofmann weiter.

Die sportliche Situation der TSG indes bereitet dem Präsidenten keine Kopfschmerzen, "weil ich die Arbeit von Markus Gisdol und seinem Team und Alexander Rosen sehr schätze." Die TSG steht nur zwei Pünktchen besser da als zur gleichen Zeit vor einem Jahr, hat dafür aber auch schon zwei Gegentore mehr kassiert. Hofmann findet: "Die Euphorie ist in der Mannschaft da. Sie ist nur teilweise zu jung und die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Deshalb bin ich entspannter als letztes Jahr."