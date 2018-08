von Patrick Mitschke

Nach drei Jahren ist für Jiloan Hamad das Kapitel Bundesliga beendet. Der Schwede wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich dort Hammarby IF an, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Insgesamt 15 Bundesligaspiele stehen für den 26-Jährigen im Kraichgau zu Buche. Hammarby freut sich auf den "Qualitätsspieler". Sportchef Mats Jingblad sagte dem Kicker: "Jiloan hat gezeigt, dass er ein hochklassiger Spieler ist. Wir sind stolz, dass er trotz anderer Angebote Hammarby gewählt hat."

Zum Abschied aus Hoffenheim unternahm Hamad noch eine Reise. Gemeinsam mit Adam Szalai und Ermin Bicakcic flog er am Samstag nach dem Sieg gegen Mainz nach Barelona um dort zu feiern. Am Sonntag kehrten die Drei zurück nach Deutschland. "Es steht jedem frei, wie er seine freie Zeit gestaltet. Viel wichtiger ist es, wie professionell und diszipliniert jeder Spieler seinen Beruf ausübt, um seine optimale Leistung zu bringen. Da haben unsere Jungs eine vorbildliche Haltung," sagte Manager Rosen, der kein Problem mit diesem Kurztrip zu haben scheint, der "Bild".