von Patrick Mitschke

Am Dienstag mussten die Nationaltrainer der 24 teilnehmenden Nationen ihren endgültigen Kader für die anstehende Europameisterschaft an die UEFA melden. Nachdem Bundestrainer Löw Sebastian Rudy als einen von vier Streichkandidaten auswählte, bleibt nun noch ein Trio übrig, das die Hoffenheimer Farben in Frankreich vertritt. Fabian Schär trifft mit der Schweiz in Gruppe A auf Frankreich, Albanien und Rumänien. Bislang kommt er auf 19 Spiele im Nationaltrikot, in denen ihm bereits fünf Tore gelangen. Andrej Kramaric traf in bislang zehn Länderspielen für Kroatien einmal weniger, bei der Europameisterschaft kann er sein Torekonto in Gruppe D gegen Spanien, Tschechien und die Türkei weiter aufstocken. Dabei trifft er auch auf Vereinskollege Pavel Kaderabek, der für Tschechien nominiert wurde. Er absolvierte bislang 16 A-Länderspiele, zwei Treffer stehen auf der Habenseite.