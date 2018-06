Im Trainingslager in Österreich wird 1899 Hoffenheim gleich drei Testspiele bestreiten

Seit Jahren bereitet sich 1899 Hoffenheim in Leogang in Österreich auf die anstehende Saison vor. Morgen reist die Mannschaft wieder in die Salzburger Bergwelt. Erster Gegner in der intensiven Vorbereitungsphase ist der israelische Erstligist Hapoel Ramat-Gan am kommenden Sonntag um 18.00 Uhr. Am Mittwoch, den 28. Juli trifft Hoffenheim dann auf den türkischen Erstligisten Antalyaspor und zum Abschluss spielt die Mannschaft von Ralf Rangnick am 31. Juli gegen SpVgg Greuther Fürth.