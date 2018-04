von Patrick Mitschke

Auf Geheiß der FIFA hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erstmals detailliert veröffentlicht, wie viel Geld die deutschen Bundesligisten bei ihren Transfers und Vertragsverlängerungen an Spielerberater überwiesen haben. Insgesamt flossen aus der deutschen Eliteklasse knapp über 127 Millionen Euro in die Taschen der Vermittler. Im Zeitraum vom 15. März 2015 bis zum selben Tag im Jahr 2016 überrascht dabei die TSG Hoffenheim. Befindet man sich in der wahren Bundesligatabelle noch auf den unteren Rängen, nimmt man in der Beratertabelle Kurs auf den Europapokal. Insgesamt 11.720.500 Euro überwies der Klub aus dem Kraichgau bei den Transfers rund um Kevin Kuranyi, Eduardo Vargas und Co. Das bedeutet in der ligainternen Tabelle den fünften Platz hinter Spitzenreiter Schalke, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem VFL Wolfsburg.

Dieser Bericht ist insofern aussagekräftig, als das alle vor der TSG platzierten Teams in diesem Jahr auch Teilnehmer am Europapokal waren, während die Hoffenheimer selbst im Mittelfeld der Tabelle abschlossen und auch diese Saison kaum mehr das internationale Geschäft erreichen werden. Und trotzdem werden im Kraichgau viele Gelder für Berater und Vermittler aufgewendet. Erinnert man sich allerdings an die vielen ROGON-Transfers des letzten Sommers, scheint der fünfte Rang im Ranking durchaus berechtigt zu sein...