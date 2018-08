Gisdol lässt Entscheidung offen

Auf der Pressekonferenz wurde Trainer Markus Gisdol auch auf die Personalie Adam Szalai angesprochen. Der Stürmer, um den sich weiter hartnäckig Wechselgerüchte ranken, war beim Spiel in Leverkusen am vergangenen Samstag nicht im TSG-Kader gewesen. Für das Bayern-Spiel werde "der Kader morgen (Freitag) benannt." Ob Szalai dabei sein wird "weiß ich noch nicht," so Gisdol. In Leverkusen "gab es Gründe" Szalai nicht mitzunehmen, man habe "einen engen Kader auf verschieden Positionen und ich habe andere Spieler weiter vorne gesehen, deshalb war er nicht im Kader," beschreibt Gisdol seine Entscheidung.