Abwehrspieler der TSG 1899 Hoffenheim unterschreibt bis 2019

Abwehrtalent Niklas Süle hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig bis 2019 verlängert. Dies gab der Verein im Rahmen der Saisoneröffnung am Samstag bekannt. Der 19-jährige deutsche U21- Nationalspieler spielt seit 2010 im Kraichgau und absolvierte bislang 49 Pflichtspiele, in denen ihm 6 Tore gelangen. Seine Vertragsverlängerung wurde vom Hoffenheimer Publikum mit Sprechchören und Jubelrufen gefeiert. Der Spieler hofft nach seinem Kreuzbandriss aus dem Dezember 2014 in der neuen Saison wieder voll angreifen zu können. Auch Manager Alexander Rosen freut sich über die Verlängerung. "Dass Niklas sportlich ein echtes Juwel ist, hat er bereits unter Beweis gestellt. In den vergangen Monaten hat er darüber hinaus bewiesen, welch großartige Mentalität der Junge mit seinen 19 Jahren schon besitzt", wird er in der Pressemitteilung der TSG zitiert. Trainer Gisdol ist "sehr froh darüber, dass Niklas verlängert hat und sich so klar zu uns bekennt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns." Er sei "zurecht ein beliebter Spieler."