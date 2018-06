von Patrick Mitschke

Dass die TSG Hoffenheim in der kommenden Saison möglichst nichts mit der Abstiegszone zu tun haben möchte ergibt sich eigentlich von selbst. Geht es nach Niklas Süle, könnten die Hoffenheimer in der anstehenden Saison vielleicht noch höher klettern als nur ins gesicherte Mittelfeld. Im Gespräch mit der "Bild" sprach der 20-Jährige sogar von einer möglichen Europa-League-Qualifikation. "Ich sage nicht, dass die Europa League unser Ziel sein soll, aber wir wollen eine gute Runde spielen, dafür müssen wir alle hundert Prozent geben. Sieben, acht Mannschaften sind immer im Topf dabei. Dann kommen immer noch zwei, drei Überraschungsteams hinzu. Da müssen wir halt eine davon sein." Vorgemacht habe dies in der abgelaufenen Saison die Hertha aus Berlin. "Ich finde nicht, dass Hertha einen besseren Kader hatte als wir letzte Saison. Die haben einfach mannschaftlich gut gespielt. Das ist bei uns ähnlich. Wir haben einen guten Teamgeist," so Süle.

Doch bevor er mit der TSG wieder in der Bundesliga angreifen kann, steht noch das Highlight Olympia an. Gemeinsam mit Jeremy Toljan wird Süle am Donnerstag das Trainingslager der Kraichgauer verlassen, am Sonntag geht dann der Flug nach Rio. Wie sie auf der vereinseigenen Homepage betonten, freuen sich beide auf das Abenteuer Olympia. "Brasilien ist ein fußballverrücktes Land und ich glaube, die Atmosphäre wird super. Ich freue mich auf die Erfahrungen, die ich in Brasilien sammeln werde," so Süle und Toljan ergänzte: "Ich freue mich auf Olympia, das Turnier und die Erfahrungen, die ich dort machen werde. Ich denke, die Stimmung bei unseren Spielen wird großartig sein." Als Ziel gaben beide den Gewinn einer Medaille aus.

Mit guten Leistungen will sich Süle außerdem über kurz oder lang für die A-Nationalmannschaft empfehlen. "Wenn ich in der Bundesliga gut spiele, wird das automatisch ein Thema." Toljan formulierte diesen Wunsch noch konkreter. "Wenn man bei Olympia besonders auffällt, wird das bestimmt wahrgenommen. Dann kriegt vielleicht der ein oder andere eine Einladung."