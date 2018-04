Tobias Strobl über das bevorstehende Spiel gegen Leverkusen

Zuletzt saß Tobias Strobl dreimal bei 1899 Hoffenheim auf der Bank. Hoffenheims Defensiv-Allrounder wird am Mittwoch gegen Leverkusen vermutlich wieder für den verletzten Niklas Süle in der Startelf stehen. Trotz der bitteren Umstände für seine Rückkehr in die Startelf sagt Strobl: "Ich bin froh, wenn ich auf dem Platz stehe. Ich werde dort spielen, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann."

Strobl kämpft mit seiner Flexibilität. Vor einigen Wochen sagte Markus Gisdol, er wäre froh, wenn er noch drei Strobls im Team habe. Der Bayer ist flexibel und könne, so Gisdol, außer Stürmer und Torhüter alles spielen. Strobl ist auch charakterlich ein Musterprofi. Aber eben auch einer, der - wenn alle Positionsspezialisten fit sind - am ehesten zurück auf die Bank muss. "Natürlich hadere ich mit mir, wenn ich nicht spiele", lässt Strobl einen Blick in sein Innenleben zu. "Natürlich nagt es an mir. Ich will immer spielen und versuche es im Training so anzubieten, dass mich der Trainer aufstellt."

Das wird gegen Leverkusen vermutlich wieder der Fall sein. "Mit Leverkusen kommt ein extrem schwerer Gegner. Man hat ja gesehen, was sie in der ersten Halbzeit mit Gladbach angestellt haben. Leverkusen ist ein schwieriger Gegner. Wir spielen einen ähnlichen Fußball wie Leverkusen in dieser Saison. Sie gehen auch auf die zweiten Bälle und pressen. Wenn wir umsetzten, was der Trainer uns an die Hand gibt, werden wir drei Punkte holen."

Obwohl beide Teams einen ähnlichen Fußball spielen, sieht Strobl Hoffenheim mit Leverkusen noch nicht ganz auf Augenhöhe: "Es fehlt noch ein bisschen was, bis wir mit Leverkusen verglichen werden können. Ich glaube, uns fehlt noch die Konstanz. Wir haben mehr Schwankungen drin, z.B. gegen Köln muss man den Sieg holen. Auch Gladbach war ein schlechtes Spiel von uns. Wenn wir das noch rausbekommen sind wir auf einem guten Weg, dass wir irgendwann einmal Leverkusen auf die Fersen kommen."

Er warnt vor Leverkusens Spielgestalter Hakan Calhanoglu, glaubt aber auch an die Qualitäten von Keeper Oliver Baumann: "Natürlich hat Calhanoglu einen brutalen Fuß und schießt gute Standards. Aber wir haben Olli hintendrin und der wird schon auch einen heraus fischen."

Insgesamt ist Strobl mit seinem Jahr bei 1899 Hoffenheim aber zufrieden: "Ich habe relativ viel gespielt und konnte der Mannschaft helfen. Es hat Spaß gemacht, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen."

Zur Hinrunde sagt Strobl: "Köln hängt uns noch nach. Wir hätten dort als Sieger vom Platz gehen müssen. Aber bis jetzt haben wir eine relativ gute Saison gespielt. Die Stimmung ist gut. Ein kleiner Rückschlag war die Verletzung von Niklas. So stehen wir jetzt in der Verantwortung, dass wir die Hinrunde gut zu Ende spielen."