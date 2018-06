1899 Hoffenheim trennt sich vom 1. FC Köln 0:0

Es war ein typisches "Stevens-Spiel", dass die 48 000 Zuschauer am Samstag Mittag im "Rhein-Energie-Stadion" zu Köln geboten bekamen. Die TSG war über die gesamten 90 Minuten damit beschäftigt die Null zu halten, was den zum ersten Mal von Huub Stevens betreuten Kraichgauern schlussendlich auch gelang. Aufgrund von Sperren war Stevens gezwungen die Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel von Markus Gisdol umzubauen, für Szalai, Volland und Bicakcic spielten Uth, Kim und Kaderabek. Die erste Hälfte bot Chancen für beide Teams, die jedoch nicht zu ernsthaften Tormöglichkeiten führten, und endete somit torlos.

In der zweiten Hälfte kamen vor allem die Kölner besser ins Spiel, was zu einer Szene führte, in der die TSG Glück hatte, dass Schiedsrichter Perl nicht auf Elfmeter entschied. Modeste köpfte Strobl an den Arm, der Pfiff blieb aus (57.). In der Folge kam von den Hoffenheimern nicht mehr viel, bis auf eine Kuranyi-Chance, der beinahe sein erstes Tor für die TSG erzielt hätte (75.). Keinem Team gelang mehr der Lucky Punch, wodurch es schlussendlich beim torlosen Remis blieb. Am nächsten Samstag empfängt die TSG im heimischen Stadion Eintracht Frankfurt.