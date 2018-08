von Patrick Mitschke

Mit dem SV Darmstadt kommt am Sonntag eine Mannschaft in den Kraichgau, die viele Experten überrascht hat. Vor der Saison noch als Abstiegskandidat Nummer eins angesehen, spielen die "Lilien" eine gute Saison und stehen im Tabellenmittelfeld. Auch TSG-Trainer Huub Stevens erkennt die Leistung des kommenden Gegners an. "Darmstadt ist eine Mannschaft, die ihr Potenzial voll ausnutzt. Sie spielen hart und provozieren auch mal. Deswegen sind sie schwer zu bespielen." Für seine eigene Mannschaft sei es wichtig den Gegner "aus dem Spiel zu holen. Wir müssen versuchen unsere Tugenden ins Spiel zu bringen und versuchen ein hohes Tempo zu bringen. Dabei geht allerdings Sauberkeit vor Schnelligkeit."