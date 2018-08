von Patrick Mitschke

Neben den oft genannten Fabian Schär und Eduardo Vargas rücken eine Woche vor dem Ende der Transferperiode auch Spieler in den Blickpunkt, die lange Zeit nicht im Fokus standen. Die TSG will ihren Kader noch weiter verdünnen, was zwangsläufig die Trennung von einigen Spielern bedeutet. Einer davon könnte Jonathan Schmid sein. Wie die "Bild" berichtet, hat der FC Augsburg mit seinem neuen Trainer Dirk Schuster Interesse am Elsässer, der unter Julian Nagelsmann lediglich zu vier Kurzeinsätzen kam.

Bei den Fuggerstädtern könnte Schmid Alexander Esswein ersetzen, der offenbar in Verhandlungen mit Hertha BSC Berlin steht. Insgesamt absolvierte der Offensivspieler 23 Bundesligaspiele für die Kraichgauer, traf dabei vier Mal.