Der Bosnier musste am Knie genäht werden

Nach 45 Minuten war das Spiel gegen den VfL Wolfsburg für Sejad Salihovic vorbei. Der Bosnier hatte sich kurz vor der Pause eine Platzwunde am Knie zugezogen und musste genäht werden. "Es war an einer blöden Stelle, so dass ich das Knie nicht mehr beugen konnte", sagte er nach dem Spiel, "deshalb ging es einfach nicht mehr weiter". Die Bänder haben keinen Schaden davon getragen. Salihovic: "Ich hoffe, dass es schnell verheilt und ich bald wieder fit bin!"

Zum ersten Mal in dieser Saison stand Sejad Salihovic in der Startelf. "Für mich war es wichtig, mal wieder zu spielen", erklärte er nach der Begegnung. Gegen Augsburg hatte Trainer Markus Gisdol noch auf den Bosnier verzichtet, in Bremen kam er in der zweiten Hälfte ins Spiel.