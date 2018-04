1899 Hoffenheim vor dem Spiel auf Schalke

Wir erinnern uns gerne an den 3. November 2012, als die TSG 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 mit 3:2 durch einen Treffer von Sven Schipplock in der Nachspielzeit (90.+1) bezwang. "Schippo" war 74 Sekunden vorher eingewechselt worden und mit seinem ersten Ballkontakt landete der Ball im Netz des Revierklubs. Dieses intensive Spiel ist auch deshalb nicht vergessen, weil der umstrittene Torhüter und Neuzugang Tim Wiese erstmalig im Hoffenheimer Trikot eine überragende Leistung zeigte. Hinterher sagte Wiese in der Mixed Zone der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena grinsend: "Ich hoffe, das gibt uns allen einen Schub!"

Knapp fünf Monate später wartet der abstiegsgefährdete Kraichgauklub nach wie vor auf einen Ruck. Neun Punkte wurde seit dem Coup gegen Königsblau geholt - das ist zu wenig, um sich in eine sechste Bundesliga-Saison 2013/2014 retten zu können. Doch all die Gedankenspiele über eine bessere Zukunft sind seit Wochen und Monaten Makulatur. "Wir müssen eine Topleistung bringen", sagte TSG-Trainer Marco Kurz bei der gestrigen Pressekonferenz über das bevorstehende Gastspiel am Ostersamstag (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen.

"Hoffe" braucht beim Rangfünften Zählbares, doch wieder einmal wird der Verein von lästigen Stör- und Nebengeräuschen erfasst, die sich durch die gesamte bisherige Spielzeit ziehen. Der "Fall Wiese" ist ein hausgemachtes Problem - und am Allerliebsten würden Marco Kurz und Manager Andreas Müller kein Sterbenswörtchen mehr darüber verlieren. Doch diese Episode um den Ex-Nationalkeeper aus Bremen, den der Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp und der einflussreichste Berater des Vereins zu 1899 lotsen wollten, scheint eine unendliche Geschichte zu sein. Ständig werden seltsame Details lanciert. Die Sportbild nämlich hatte berichtet, Wiese habe die im Zuge seiner Suspendierung verhängte Abmahnung nicht akzeptiert und anwaltliche Schritte eingeleitet. "Es gibt keinen anwaltlichen Briefverkehr", widersprach Müller am Mittwochnachmittag dieser Version, "wir brauchen keine Anwälte, sondern regeln das unter Männern." Ein Rechtsstreit mitten im höchst delikaten Abstiegskampf wäre zweifellos kontraproduktiv. Zu den Aussagen von Sejad Salihovic und Tobias Weis, die öffentlich eine andere Umgangsweise mit dem Torwart und eine Begnadigung Wieses forderten, wollten weder Müller noch Kurz Erhellendes sagen. Eine Sanktionierung der Wiese-Kumpels ließ der TSG-Cheftrainer offen: "Das wurde sehr gründlich und alles intern besprochen. Es ist alles ruhig, entspannt, alles ohne Aufsehen. Seid sicher, dass wir mit allen Spielern in Kommunikation stehen", wandte sich Kurz an die überschaubare Zahl von Medienvertretern.

Ruhe ist demnach die oberste Pflicht. Man kann Kurz verstehen, dass er keinerlei Energie für Nebenkriegsschauplätze aufwenden möchte. "Für mich ist es wichtig, dass wir uns auf die sportliche Situation konzentrieren", sprang Müller Kompagnon Kurz prompt zur Seite. Zu den Facetten der Wahrheit gehört, dass man in der Not nicht auf die Dienste eines Salihovic oder Weis verzichten möchte, wenngleich Salihovic (Rückenverletzung) und Sebastian Rudy "für Schalke beide kein Thema sein werden" (Kurz). Eine Gala von "Tobse" Weis wie bei Greuther Fürth, eine Zuckerflanke oder ein Freistoßknaller von "Sali" könnten den schlimmsten Fall Direktabstieg vereiteln helfen.

Bleibt die Personalie Kevin Volland (20). Der von Eintracht Frankfurt umworbene 1899-Stürmer soll möglichst gehalten werden - wenn's geht auch für die zweite Liga. Müller dazu: "Kevin hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns. Er ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft und soll das auch in Zukunft sein." Das Vorhandensein einer festgeschriebenen Ablösesumme verneinte Müller explizit.

Im Profifußball kann bekanntlich alles ganz fix gehen. Zumal die Eintracht zu einer guten Adresse geworden ist. In Hoffenheim hingegen herrschen besondere Verhältnisse - mit diversen Abhängigkeiten. Spätestens seit Saisonbeginn bröckelt es hinter den Fassaden eines jungen Bundesligavereins heftig. Und das lästige Dauerthema Wiese ist diesbezüglich geradezu beispielhaft.