von Patrick Mitschke

Einem ganz frühen Rückstand musste die TSG 1899 Hoffenheim beim Gastspiel auf Schalke hinterherlaufen. Bereits nach fünf Minuten traf Alessandro Schöpf ins Tor von Oliver Baumann und brachte die Knappen in Führung. "Das Gegentor war total komisch," sagte Baumann selbst zum frühen Rückschlag. Erst zehn Minuten vor dem Ende egalisierte Sebastian Rudy die Schalker Führung und besorgt nach Vorlage von Zuber den Endstand. "Wir hatten insgesamt deutlich mehr vom Spiel. Der Punkt fühlt sich nach ein bisschen zu wenig an, weil wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Zwei Tore waren heute auf jeden Fall drin," gab Baumann weiter zu Protokoll und sprach dabei das Hauptproblem der TSG am Sonntagnachmittag an.

Denn die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann, der Bicakcic für den kurzfristig verletzten Kaderabek spielen ließ, war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, verpasste es aber etwas Zählbares aus der Überlegenheit zu machen. "Ich bin zufrieden, dass wir ruhig geblieben sind und uns noch belohnt haben. Aber ich bin nicht ganz zufrieden, weil wir es heute gut gemacht haben und das Spiel hätten gewinnen können. Wir waren dominant und überlegen. Bis zum 16er waren wir gut, aber dann hat etwas die Klarheit gefehlt," so Alexander Rosen nach der Partie. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison fehlte der TSG der letzte Schritt vor dem Tor, was auch der Manager so sah. "Das fehlt aktuell häufiger ein bisschen."

Insgesamt 14 Torschüsse verbuchte die TSG am Ende, lediglich ein Treffer stand am Ende auf der Anzeigetafel. " Im letzten Drittel haben wir es zu oft nicht gut ausgespielt," analysierte auch der kurzfristig ins Spiel gekommene Bicakcic, betonte aber auch: "haben aber auch nach dem frühen Rückstand nie die Ruhe verloren – das war heute sehr wichtig und das zeichnet die Mannschaft aus." Auch der Gegner aus dem Ruhrpott hatte es den Kraichgauern nicht einfach gemacht. "Schalke hat es defensiv nach der frühen Führung gut gemacht. Deshalb geht der Punkt in Ordnung."

In seinem 200. Pflichtspiel für die Hoffenheimer erzielte Sebastian Rudy sein erstes Saisontor. Für den Torschützen stand allerdings nach dem Spiel vor allem die Mannschaft im Mittelpunkt. "Wir waren besser im Spiel als Schalke, deshalb hätten wir den Ausgleich schon viel früher machen müssen. So geht das Unentschieden in Ordnung. Ein Sieg wäre aber möglich gewesen." Auch der deutsche Nationalspieler hob die gute Leistung des Gegners hervor. "Schalke hat es defensiv gut gemacht, sie standen hinten drin und wollten nur noch kontern. Wir haben es immer weiter versucht und uns mit dem Tor zum Ausgleich belohnt." Am Deutlichsten in seinen Worten war Kevin Vogt. "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ich bin deshalb etwas enttäuscht. Wenn wir hier so auftreten, müssen wir das Spiel auf Schalke gewinnen. Das ist mein Anspruch." Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) haben die Hoffenheimer gegen Ingolstadt die Möglichkeit, auch dem Anspruch von Vogt gerecht zu werden.

So spielte die TSG:

Baumann, Süle, Vogt, Hübner, Bicakcic (60. Schwegler), Rudy, Zuber, Amiri (63. Szalai), Demirbay, Terrazzino (70. Kramaric), Wagner