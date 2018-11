Der Hoffenheimer Neuzugang hat am Dienstag das Training vorzeitig beendet

Sebastian Rudy konnte gestern das Training nicht mehr fortsetzen, die Schmerzen an der Wade waren zu stark, kurz vor Trainingsende hörte er auf. "Er hat am Montag im Training einen Schlag auf die Wade bekommen", sagte Trainer Ralf Rangnick der "Bild"-Zeitung. Sein Einsatz gegen Spitzenreiter Mainz am Samstag ist fraglich. Rudy hatte gegen Bayern erstmals in der Startelf gestanden und nach nicht mal einer Minute die Hoffenheimer Führung von Vedad Ibisevic vorbereitet. Rangnick: "Es wäre schade, wenn er ausfällt, wir müssen einfach sehen, wie sich das entwickelt!"