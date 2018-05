Sebastian Rudy besticht in guter Frühform

Andreas Beck bewies Übersicht. Bei seiner Auswechslung schaute sich Hoffenheims Kapitän auf dem Feld um und lief dann zu Sebastian Rudy. Zum ersten Mal erhielt der Nationalspieler die Armbinde und führte in den letzten Minuten die TSG zum 3:3-Unentschieden gegen Freiburg. "Es war das erste Mal. Ich habe mich gut gefühlt. Ich bin im Mannschaftsrat und Eugen und Sali waren ja nicht auf dem Platz."

Rudy will Verantwortung übernehmen. "Ich versuche mich einzubringen, wie es meine Art ist. Ich bin keiner, der überall rumschreit. Ich gehe zu den Einzelnen hin und spreche sie direkt an. Das hilft auch."

Rudy wirkt in dieser Saison bisher wie ausgewechselt. Rudy 2.0 - es scheint, als habe er 2014 endlich den lange ersehnten Entwicklungsschritt gemacht. Seine gute Form in der Rückrunde konnte er auch in dieser Saison bestätigen - sogar auf der ungewohnten Position als Rechtsverteidiger. "Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt und ich der Mannschaft helfen kann."

Der Lohn der guten Arbeit waren auch Berufungen in die Nationalmannschaft. Der Startelfplatz gegen Schottland mit Torvorlage scheint Rudy noch einmal beflügelt zu haben. Mit breiter Brust trat er gegen Freiburg auf.

Der Höhepunkt: Der sehenswerte Freistoß-Treffer zum 2:2. Rudys viertes Pflichtspieltor für 1899 Hoffenheim. "Ich übe es, auch im Training. In der Vorbereitung habe ich drei Freistoßtore gemacht und gehe mit Selbstvertrauen da hin und versuche mein Glück. Ich wollte den Ball genauso."

Nun will er auch heute gegen Mainz überzeugen und fordert: "Gegen Mainz müssen wir wieder mit hundert Prozent reingehen!"